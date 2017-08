Wer unstrukturiert und ohne Organisation an die Arbeit geht, tappt schnell in die Stress-Falle. Besonders für Hausarbeiten oder in der Prüfungsphase sollten Sie frühzeitig einen genauen Zeitplan erstellen. Dort werden alle anstehenden Aufgaben festgehalten. Die To Dos sollten nach Priorität sortiert werden und individuelle Zeitlimits bekommen. Sie behalten so den Überblick und können die Aufgaben nacheinander abarbeiten.

Eine gute Zeitplanung offenbart auch, wenn das Pensum tatsächlich viel zu hoch ist. In besonders ereignisreichen Phasen ist es absolut notwendig, Dinge auch mal zu schieben, um nicht an der Arbeitsbelastung zu verzweifeln. Dabei sollte man darauf achten, die Prioritäten richtig zu setzen und die persönlichen Ziele im Auge zu behalten.

Grundsätzlich sollten Sie es vermeiden, Dinge bis zur letzten Minute aufzuschieben, denn dann ist am Semesterende der Stress programmiert. Wer früh mit der Planung und der Umsetzung startet, kann ganz bewusst Pausen einplanen und auch für unerwartete Komplikationen wie eine akute Grippe für einen Zeitpuffer sorgen. So behalten Sie die Kontrolle über die Situation.