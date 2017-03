Setzen Sie Ihrer Angst rationale Argumente entgegen

Eine sehr effiziente Strategie zur Vorbeugung eines Blackouts in einer Klausur oder anderen Prüfungssituation stellt die rationale Betrachtungsweise der Situation dar, an die man sich heran tasten sollte. Viele Schüler und Studenten bewerten die Prüfungssituation über und malen sich in Ihrer Vorstellung Horrorszenarien aus, die mit der Realität nicht mehr viel gemein haben.

Lösen Sie Ihre Angst außerdem, indem Sie sich bewusst machen, dass nicht Ihr ganzes Leben – und schon gar nicht die Wertschätzung anderer Ihnen gegenüber – von dieser einen Prüfung abhängt. Rufen Sie sich ins Gedächtnis, dass Sie die Prüfung im nächsten Semester wiederholen können, falls Sie sie beim ersten Versuch nicht erfolgreich absolvieren sollten.

Außerdem hilfreich: Rufen Sie sich andere, ähnliche Situationen ins Gedächtnis, die zwar zu großer Anspannung im Vorfeld geführt haben, die Sie aber dennoch gut meistern konnten.

Quelle: Universität Bielefeld, ADG Business School, „Prüfungsangst besiegen“