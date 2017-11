Dass es heute im Silicon Valley wieder Tech-Jünger gibt, die sich vom „Fortschritt“ eine Lösung der Menschheitsprobleme versprechen – Max Weber hätte für sie wohl nicht mal mehr ein müdes, resigniertes Lächeln übrig. „Dass man… in naivem Optimismus die… Technik der Beherrschung des Lebens als Weg zum Glück“ feiert – einen solchen Unsinn wollte er schon in seinem Vortrag vor hundert Jahren am liebsten „ganz beiseite lassen“. Denn „wer glaubt daran? – außer einigen großen Kindern?“