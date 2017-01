Bild vergrößern Die Betreuungsrelation an Unis wird immer ungünstiger. dpa Bild:

Nicht nur an Schulen und in Kindergärten ist der Betreuungsschlüssel oft im Ungleichgewicht. Auch an den Hochschulen kommen auf einen Professor immer mehr Studierende. Am Schlimmsten ist es in Nordrhein-Westfalen.