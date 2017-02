Platz zehn: Vancouver

Einmal im Jahr veröffentlicht die Plattform topuniversities.com ein Ranking mit den besten Städten für Studenten weltweit. Bewertet werden die Metropolen anhand ihrer Attraktivität für ausländische Studenten, der Höhe der Lebenshaltungskosten und Studiengebühren, der Dichte an ausgezeichneten Hochschulen und der Anzahl an nationalen und internationalen Top-Arbeitgebern vor Ort. Kanada ist im aktuellen Ranking gleich drei mal unter den Top 15, Vancouver belegt sogar Platz zehn. Das liegt unter anderem an den Top-Unis, der University of British Columbia und der Simon Fraser University. Außerdem üben die Landschaft, das Nachtleben und die Künstlerszene eine starke Anziehung auf Studenten aus, die im Ausland studieren möchten.