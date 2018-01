Aber? Aber sie kämpfen im internationalen Vergleich mit sehr kurzen, stumpfen Spießen. Ich habe eine große Hochachtung für meine Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Aber zum Teil sind die Bedingungen, die politisch vorgegeben sind, sehr viel schlechter als etwa bei uns in der Schweiz. Deshalb müsste man den Hochschulen viel mehr den Rücken stärken.

Sollten sich die deutschen Hochschulen ein Beispiel an den Schweizer Institutionen nehmen?

Beide Länder haben ein föderalistisches System, in dem die Verantwortung für die Universitäten nicht beim Bund, sondern beim Land beziehungsweise in der Schweiz beim Kanton liegt. Die Schweiz hat schon vor über 50 Jahren lernen müssen, dass die meisten Kantone für die alleinige Finanzierung einer modernen Universität zu schwach sind. Seither gewährt der Bund eine Sockelfinanzierung, deren Höhe von der Finanzkraft des betreffenden Kantons abhängt, ohne dass dadurch der Bund die Hochschulen übernommen hätte. In Deutschland haben sich die Länder gegen eine permanente Mitfinanzierung durch den Bund zu lange gewehrt. Erst kürzlich ist das so genannte Kooperationsverbot im Grundgesetz aufgehoben worden.

Was wäre der Vorteil der Bundesfinanzierung einiger Hochschulen?

Wenn es ein paar gibt, die mehr Geld, mehr Ausstattung haben und deshalb weltweit an der Spitze mithalten können, nützt das dem ganzen System. Das müsste auch in Deutschland geschehen, aber das tut es nicht. Und weil man diesen Mut nicht hatte, nivelliert die Exzellenzinitiative eher das Niveau, als Spitzenleistung zu fördern.