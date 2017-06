27 Prozent der Studenten beklagen den fehlenden Praxisbezug bei in ihrem Studium und überlegen deshalb, abzubrechen. Das Thema hat aber offensichtlich an Gewicht verloren: Bei den Hochschulabsolventen gaben 33 Prozent an, dass fehlender Praxisbezug sie so sehr gestört habe, dass sie über einen Abbruch zumindest nachgedacht haben.

Quelle: Befragung des Personaldienstleisters univativ unter 1000 Studenten und Hochschulabsolventen