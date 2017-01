Hören Sie doch einfach mal auf Ihr Herz und Ihren Bauch. Und ein bisschen weniger auf Ihr Hirn und all diejenigen, die Ihnen sagen, was Sie alles nicht sagen dürfen. Doch ist Leben wirklich so? Fehlerfrei? Wohl kaum.

Deshalb: Egal wie schwer es in der virtuell anmutenden Welt zwischen Business-Lunch, Meeting und Airport-Lounge auch fällt: In dieser Community ab und zu mal zuzulassen, dass man auch – oder noch – Mensch ist, wirkt nicht unprofessionell, sondern überraschend und ist von zentraler Bedeutung. Es macht Sie erfolgreicher.

Kontrolliert, wichtig, in vielem richtig – doch unnahbar und kühl. Diesen Eindruck konnte damals sogar Raubein Wolfgang Kubicki mit seinem „Hau drauf!“-„ZEIT“-Interview nicht mehr korrigieren, als er derb – aber menschlich – darüber sinnierte, ob er in Berlin zum Hurenbock oder Trinker werden könnte.

Menschen spüren das. Wähler wissen das. Deshalb schafft es der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz quasi aus dem Stand, im ARD-Deutschland-Trend für sympathischer gehalten zu werden als Angela Merkel. Sogar in der Kategorie Glaubwürdigkeit liegt er bereits vor der Kanzlerin. Dass er bislang innenpolitisch eine Black-Box ist? Egal. Der Mensch Schulz transportiert dieses positive Image offenbar auch ohne die Gewissheit über das, was er inhaltlich will.

Besonders in Zeiten, in denen auf der ganzen Welt politisch gegen das Establishment abgestimmt wird, sollten die Erfolge von Donald Trump in den USA oder der AfD in Deutschland eine Warnung sein. Wer es nicht mehr schafft, die Bürger mit seinen Inhalten zu erreichen und – ganz wichtig - als Mensch ihre Sorgen zu verstehen, bekommt einen Denkzettel. Es gibt eine Sehnsucht nach Unverbrauchtem, nach Klartext, nach einfachen und packenden Botschaften. Echte Menschen können das: negative Gefühle verstehen, aufnehmen und positiv umwandeln. Das ist ihre Chance im Gegensatz zu denjenigen, die Menschlichkeit nur simulieren und dann bereits nach wenigen Tagen im Amt mit ausgrenzenden Mauern und Folter-Gedanken gefährlich und rückständig sind.