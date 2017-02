Moodpath, Arya, Mr Mood, Selfapy – die Bandbreite an Moodmanagment- und Depressions-Tools auf dem Markt ist groß. Und ihre Vielzahl hat einen Grund. Denn Stimmungslöcher kennt jeder. Diese Tage oder Wochen, an denen wir mit uns und der Welt hadern. An denen wir zutiefst unzufrieden sind, Trübsal blasen und uns am liebsten in monatelangen Winterschlaf begeben würden. Jeder fünfte Deutsche erkrankt nach Angaben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe sogar einmal im Leben an einer handfesten Depression.

Einen Ausweg aus dem grauen Seelentief versprechen die Programme in App Stores und dem Internet. Sie werben mit Achtsamkeitsübungen, Selbstbeobachtungsfunktionen und Notfallknöpfen. Dankbarkeitstagebücher, „inspirierende Zitate“, Glückstests oder Schlafprotokollen sollen die Nutzer zu Ausgeglichenheit und Zufriedenheit führen. Forscher fassen die digitalen Angebote unter dem Begriff „Internet-Interventionen“ zusammen und haben untersucht, ob sie ihr Versprechen auch erfüllen. Ihr Fazit: teils, teils.