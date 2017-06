von Osia Katsidou

Studien haben gezeigt, dass Hunde in Büros das Arbeiten produktiver und die Kollegen ausgeglichener machen. Im Interview erklärt eine Hunde-Expertin, welche Tiere im Büro für Kreativität sorgen und welche nicht.

Viele Menschen sind Hundenarren, doch einige unter ihnen entscheiden sich trotzdem gegen eine Anschaffung. Sie befürchten, dass ihr stressiger Alltag durch einen vierbeinigen Freund noch komplizierter wird. Dabei kann ein Hund einen idealen Ausgleich zur hektischen Arbeitsroutine darstellen. Fernsehmoderatorin und Hundeexpertin Kate Kitchenham verrät im Gespräch, wann ein Hund die ideale Bürobegleitung ist und was es im Alltag zu beachten gibt. WiWo Coach: Frau Kitchenham, können Hunde ein guter Ausgleich zum beruflichen Stress sein oder sollte man bei hoher Arbeitsbelastung lieber auf einen Hund verzichten?

Kate Kitchenham: Ein Hund bietet einen optimalen Ausgleich zu einem stressigen Arbeitsleben, weil er uns runterholt und von der ständigen Erwartungshaltung, mit der man im Job konfrontiert wird, ablenkt. Hunde genießen den Moment und können auch uns das gut beibringen.

Zur Person Kate Kitchenham Kate Kitchenham hat in Hamburg Kulturanthropologie und Zoologie studiert. Sie veröffentlichte zahlreiche Fachartikel und Bücher über Hunde und deren Verhalten. Seit 2014 moderiert sie die Sendung Der Haustier-Check im ZDF.

Wie sehr wir aber aus unserem Hund Entspannung schöpfen, hängt maßgeblich davon ab, wie glücklich dieser ist. Dafür braucht er eine gute Beziehung zu seinem Menschen und eine klare Anleitung fürs Leben an unserer Seite. Erst ein ausgelasteter Hund, der weiß, wie er sich benehmen soll, kann uns entspannen. Ein Hund, der an der Leine zieht, Probleme und Ärger macht, weil er keine Regeln kennt und zu viel Energie hat, der entspannt unser Leben nicht, sondern stresst es zusätzlich. Gibt es Rassen, die besser zu gestressten Typen mit hektischem Alltag passen? Es kommt darauf an, was für ein Freizeittyp man selbst ist. Wenn ich gerne aktiv bin und was ganz anderes machen möchte, als im Büro, dann kann ein fordernder Hund genau das Richtige sein, zum Beispiel ein Retriever. Ein solcher möchte natürlich beschäftigt werden, zum Beispiel mit Apportiertraining oder einer Fährtensuche. Wenn ich also gerne draußen bin, und was mit meinem Hund lerne, ist das eine toller aktiver Begleiter, gerade für einen Menschen, der viel im Büro stillsitzen muss. Wenn ich aber jemand bin, der Lust auf Gesellschaft hat und nur mal ein wenig spazieren gehen möchte, passt vielleicht ein Mops. Ich warne allerdings immer davor, Hunderassen in einen Topf zu werfen. Ein Mops passt sich gut an und kann häufig deshalb so wenig, doch wenn man ihn entsprechend fördert, kann er unheimlich viel lernen. Ein Hund, der viel lernt ist ein ausgeglichener Begleiter. Egal welche Rasse, ich sollte mich immer darum bemühen, dem Hund auch gerecht zu werden und ihn geistig auszulasten. Es gibt Studien, die belegen, dass Hunde in Büros das Arbeiten produktiver und die Kollegen ausgeglichener machen. Sind Sie für oder gegen Hunde im Büro? Theoretisch bin ich total dafür. Hunde bringen Menschen in Kontakt, weil sie unvoreingenommen sind. Wenn zum Beispiel eine schwierige Gesprächssituation entsteht, können Hunde sowas aufbrechen. Sie lenken dann ab, weil sie als Tiere einfach spontan sind. Sie sorgen für Belustigung und nehmen die Spannung raus. Außerdem ist ein Hund grundsätzlich für eine bessere, entkrampftere und weniger gestresste Stimmung gut. Allerdings gehe ich hier von einem fröhlichen, unvoreingenommenen und ausgeglichenen Hund aus. Sowas funktionierte nicht mit jedem Hund. Es gibt bei Hunden, wie bei uns Menschen, große Persönlichkeitsunterschiede. Deswegen würde ich niemals pauschal sagen: Ja, bringt alle eure Hunde mit zur Arbeit. Das ist etwas, wo man sich genau überlegen muss, ob es zum Hund passt und ob er gut genug erzogen ist, um keine Belästigung darzustellen. Eine wichtige Frage ist auch: Bin ich in der Lage, auf meinen Hund Acht zu geben, ohne meine Arbeit zu vernachlässigen?

B wie Bürohund Ob Windhund oder Mops: Rein rechtlich liegt es in der Hand des Arbeitgebers, ob ein Hund im Büro erlaubt ist oder nicht. Studien belegen, dass die Anwesenheit von Hunden das kollegiale Klima befördert und das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördert. Einerseits. Doch Hunde haben nicht nur weiches Fell und lassen sich ohne Unterlass streicheln – sie bellen schon mal und riechen auch nicht immer angenehm. Wen das stört oder wer gar unter Hundehaarallergie leidet, sollte den Kollegen darauf aufmerksam machen. Und zur Not auch den Chef mit ins Boot holen.

Wie bereitet man den eigenen Hund auf das Büroleben vor? Erstmal sollte man das richtig gut mit dem eigenen Chef oder der Chefin durchsprechen. Dann empfiehlt sich eine Probephase. Also, am besten den Hund langsam an das Büro gewöhnen, sodass es nicht gleich von Null auf Hundert acht Stunden am Tag sind. Dann umgeht man auch, dass der Hund sich gleich überfordert fühlt. Wie geht man als Kollegin oder Kollege mit einem fremden Hund richtig um?