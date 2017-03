Einfach mal am Freitag um 15.00 Uhr Feierabend machen, und das in einem für sein hohes Arbeitspensum berüchtigten Land.

Dutzende Arbeitnehmer haben in Japan von einer neuen Initiative für eine bessere Work-Life-Balance profitiert. Im Stadtkern von Tokio starteten rund 100 Büroangestellte am Freitag schon am Nachmittag ins Wochenende, indem sie sich in einem Café zu einem Glas Sekt trafen.