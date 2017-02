Die Arbeitswelt muss in diesem Punkt eben flexibler werden und die Menschen entsprechend ihrer chronobiologischen Neigung einsetzen. Mittlerweile haben Arbeitgeber wie das Berliner Staatsballett oder das Energieunternehmen Vaillant erkannt, dass unausgeschlafene Menschen nicht so leistungsfähig sind – und bieten Schlafräume oder etwa auch Gleitzeit an. Aber das sind einzelne Unternehmen. Im Grunde muss Schlaf ein so wichtiges Thema werden, dass es die gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht.

Warum haben Sie das Buch eigentlich geschrieben?

Ich hatte von jeher ein Interesse an dem Thema, weil meine innere Taktung über Kreuz mit den Anforderungen der Arbeitswelt lag. Mittlerweile kann ich als Freiberuflerin zum Glück überwiegend so arbeiten, wann es mir passt. Für mich war schon das frühe Aufstehen in der Schule eine Qual – das ist auch nicht überall so. In Großbritannien beginnt die Schule mancherorts um zehn Uhr und das ist für die meisten viel gesünder und auch lerntechnisch besser. Es war faszinierend, über die Recherche zu erfahren, wie wenig der Normalbürger eigentlich über dieses Thema weiß, obwohl es für die Lebensqualität so zentral ist.