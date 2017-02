WirtschaftsWoche: Warum hat das Schlafen so einen schlechten Ruf?

Stephanie Grimm: Zum einen wird Schlaf in unserer Gesellschaft gerne mit Faulheit und Trägheit gleichgesetzt. Zum anderen ist er so etwas wie der schwarze Fleck des Lebens, eine Zeit, in der sich unser Bewusstsein abschaltet – und das war bisweilen angstbesetzt. Früher wurde er auch mit dem Tod verbunden und als „gefährlicher Zustand“ gesehen.