Was ich an Kursen im Fitnessstudio hasse: Vor- und nachher ist die Umkleide immer voll. Außerdem muss man pünktlich sein. Ich hetze also regelmäßig wie eine Irre zum Studio und bin schon durchgeschwitzt, wenn ich bei meinem Kurs ankomme.

Wer mit Apps trainiert, kennt keinen Stress. Das Workout startet, wann man will und geht so lange, wie man will. Entspannt suche ich mir ein Plätzchen auf der Trainingsfläche. Heute ist „Sworkit“ dran. Bevor ich trainieren kann, muss ich meine Daten eingeben und meine individuellen Ziele bestimmen. Ich entscheide mich für "Leistungsfähigkeit steigern" und "Muskeln formen". Nun kann ich mir einen Trainingsplan erstellen lassen und muss dafür zwischen „schlanker“, „fitter“ und „stärker“ auswählen. „Fitter“ klingt fies, das nehme ich. 18 Pläne will mir die App nun erstellen, in den nächsten anderthalb Monaten soll ich ab sofort drei Mal wöchentlich trainieren.