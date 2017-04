Die App „7 MWC“ ist einfach und übersichtlich strukturiert. Zwei Klicks und das Workout beginnt. Die Reihenfolge der Übungen ist immer die gleiche: Hampelmänner, Wandsitz, Liegestütze, Crunches, Step-up auf Stuhl, Kniebeugen, Trizeps-Dips, Unterarmstütz, auf der Stelle laufen, Ausfallschritte, Liegestütze mit Rotation, seitlicher Unteramstütz. Auf 30 Sekunden Übung folgen 10 Sekunden Pause. Niedlich: Nach 15 Sekunden sagt der Trainer immer "Fast fertig!“, kurz vor Schluss: „Ausruhen in 3,2,1!“

Für morgen habe ich allerdings schon andere Pläne und die sind sieben Minuten lang. „7 MWC“ basiert auf den Forschungsergebnissen der US-amerikanischen Sportwissenschaftler Brett Klima und Chris Jordan vom Human Performance Institute in Orlando, Florida. Sie fanden heraus, dass die Durchführung von zwölf bestimmten Übungen nicht nur den Fettstoffwechsel anheizt, sondern auch den Muskelaufbau fördert sowie die Ausdauer steigert. Zudem senke das Workout das Risiko, an Diabetes zu erkranken.

Ich teste eine letzte App. Dieses Mal auf der Wiese, das tolle April-Wetter muss schließlich genutzt werden. Heute soll es Yoga sein. Yoga in fünf Minuten. Bevor ich das Training starte, will mich die App auf Pro upgraden lassen. Ein Monat kostet 1,99 Euro, man spart, wenn man gleich sechs Monate nimmt oder sich gar „fürs Leben“ festlegt. Bevor ich mich binde, starte ich die erste Sitzung.

Weil ich noch Kraft habe, schiebe ich ein kleines Training mit „Bauchmuskeln“ nach. Zehn Minuten müssen reichen. Auf der App trainiert ein virtueller Trainer mit, auf seinem Bauch leuchtet die jeweils beanspruchte Muskelgruppe. Wenn „Freeletics" Windows 10 ist, ist „Bauchmuskeln“ definitiv Windows XP. Trotzdem mag ich sie. Man kann sich den Trainer aussuchen und die vielen Workouts nach Schwierigkeitsgraden und Dauer sortieren. Das ist gerade am Anfang sehr hilfreich. Was mich nervt: Die App ist voller Werbung - einmal falsch geklickt und schon ist das Workout unterbrochen.

In fünf entspannende Positionen will mich die App bringen, jeweils 40 Sekunden sollen sie gehalten werden. Unter jeder Position ein langer Erklärtext. Da ich die Figuren nicht kenne, lese ich vor jeder Ausführung die Texte. Die Grafiken sind etwas altmodisch. Musik gibt es nicht. Irgendwie hatte ich mir Yoga anders vorgestellt. Wenigstens ein paar Walgesänge hatte ich erwartet. Entspannung ist anders. Zudem sind fünf Minuten definitiv zu wenig, um ins Nirvana zu kommen. Die App ist ein Reinfall.

Eine Woche, fünf Apps, fünf Workouts. Ich bin durch. Ein reiner Spombie werde ich wohl nicht. Dazu gehe ich viel zu gern in meine Kurse. Dennoch sind Apps der ideale Trainer für Tage, an denen man wenig Zeit hat, aber trotzdem fit bleiben will - ob Zuhause, auf der Wiese oder im Studio.