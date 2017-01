Ich sitze am Flughafen Düsseldorf und warte auf den Check-In. Da ich gern in Ruhe reise, habe ich Zeit für einen Kaffee und nehme mitten in der Abflughalle im Bistro Platz. An der Wand hinter dem Tresen steht: „Die Welt gehört dem, der sie genießt“. Dabei können Menschen nur noch selten etwas wirklich genießen.

Vor einiger Zeit habe ich eine Online-Befragung zu den wichtigsten persönlichen psychischen Stärken im Beruf durchgeführt. Interessant und zugleich erschreckend: Genussfähigkeit landete auf dem letzten Platz. Offensichtlich führt die vielfältige Anstrengung in diesem Lebensbereich dazu, dass wir kaum Freude an dem empfinden, was wir tun. Und ist dies nicht auch in anderen Lebensbereichen der Fall? Erfreuen wir uns noch so intensiv wie früher an der Gestaltung unseres Gartens, die wir im Winter oft vermissen oder am Kochen und Backen - etwas, wofür wir uns doch einmal begeistern konnten?