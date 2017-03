Zwei kleine Beispiele: Der Anteil an Frauen an der erwerbstätigen Bevölkerung weltweit beträgt 51 Prozent. Aber nur 21 Prozent der Manager auf der obersten Führungsebene sind weiblich, wie eine Untersuchung des auf Personalmanagement spezialisierten Informations-Service-Unternehmens CEB zeigt. Und eine Studie der University of Warwick, der Cass Business School der City, University of London und der University of Wisconsin in Oshkosh zeigt, dass Frauen zwar genauso oft mehr Geld haben wollen, wie ihre Kollegen, aber seltener eine Gehaltserhöhung bekommen als Männer.

„Die meisten von uns Managern sind in ihrem Job stark fremdgesteuert und müssen oft lange Arbeitstage in hoher Konzentration meistern. Dies ist fast wie Leistungssport“, bestätigt Christine Theodorovics. Sie ist Vorstand für Bankenkooperationen in der Zurich Gruppe Deutschland. Vorher war die gebürtige Österreicherin CEO für das Life-Geschäft der Zurich Versicherung in der Schweiz sowie CEO des Life-Geschäfts und Vorstand der Zurich Versicherung in Österreich. Sie sagt: Damit mehr Frauen in Führungspositionen aufsteigen und dort bleiben, muss sich die Work-Life-Balance ändern.

Das sehen auch die Deutschen im Allgemeinen so, wie eine Umfrage der Jobsuchmaschine Jobrapido zeigt. 33 Prozent sehen den geringen Anteil an Managerinnen darin begründet, dass sich Familie und Karriere nicht ausreichend vereinbaren lassen. Ein Viertel der Befragten gab außerdem an, dass Frauen in Unternehmen zu selten unterstützt und gefördert werden, während weitere 23 Prozent in vielen Unternehmen ein aus Tradition herrschendes „Patriarchat“ sehen, das weibliche Führungskräfte verhindert.