Meine Patientin kam eigentlich in die Klinik, um ein Präventivprogramm zu absolvieren, das vor Burn-Out schützen und etwas früher greifen soll als die üblichen Rehabilitationsmaßnahmen, zu denen die Patienten oft erst kommen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Doch schon im Aufnahmegespräch merkte ich, dass auch sie einen kritischen Punkt schon lange überschritten hatte und sich bereits mitten in einer Erschöpfungsdepression befand. Die Krankenschwester hatte bis zur Anreise gearbeitet und es nur mit Mühe und Not und Unterstützung ihres Mannes geschafft, die wichtigsten alltäglichen Dinge irgendwie zu regeln.

Als wir in den späteren Gesprächen anfingen, ihre eigenen Anteile an diesen Konflikten zu thematisieren, stellte sich ein Muster heraus: Sie hatte an sich selbst den Anspruch, ein umgänglicher Mensch zu sein, weshalb sie sich immer schon stark bemüht hatte, freundlich aufzutreten und nicht nachtragend zu sein. Tatsächlich wirkte sie auf mich von Anfang an sehr herzlich und humorvoll, trotz ihrer angeschlagenen Stimmungslage; in unseren Gesprächen, in denen an sie keine Erwartungen gestellt wurden und sie für ihre Stimmungen nicht verurteilt wurde, hielt sich dies auch bis an das Ende der Maßnahme.

Im hektischen Arbeitsalltag allerdings schien sie dazu zu neigen, frustriert ihren Ärger so lange herunterzuschlucken, bis das Fass überlief und sie schließlich zickig bis explosiv reagierte. Mit dieser Unberechenbarkeit konnten ihre Kollegen offenbar schlecht umgehen, meine Patientin ebenfalls – nach diesen zumeist kurzen Streitereien würde sie sich in der Regel lange Vorwürfe machen und sich zum Selbstschutz irgendwann absondern, berichtete sie.