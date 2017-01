Im Grunde genommen ist Clean Eating also einfach ein Modewort für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Seit sowohl englischsprachige als auch deutsche Autorinnen, wie Tosca Reno und Hannah Frey, Ernährungsratgeber mit dem Titel „Clean Eating“ veröffentlichen, findet das Konzept ständig neue Anhänger.

Clean Eating steht für eine Ernährung, bei der ausschließlich mit unverarbeiteten und regionalen Lebensmitteln frisch gekocht wird. Das Ziel dahinter ist, dass nur Gerichte auf den Teller kommen, die möglichst „sauber“ sind - also frei von künstlich zugesetzten Stoffen, wie Konservierungsstoffen, überflüssigem Zucker, Salz und Farbstoffen.

Schließlich ist es im Vergleich zu anderen Ernährungsweisen fast zu simpel, um wahr zu sein: Es gibt keine Begrenzungen in der Menge des Essens oder der Anzahl der Mahlzeiten. Viele Clean-Eater schwören allerdings auf sechs Mahlzeiten am Tag. Einzig und allein die Qualität der Lebensmittel zählt: Verarbeitetes wird verboten, natürliche Lebensmittel sind erlaubt.

Alle Produkte tierischen Ursprungs werden gemieden. Diese Art von Vegetarismus grenzt an den Veganismus, jedoch wird hier nur auf die Ernährung geachtet, Mäntel oder Schuhe aus Leder werden getragen.

„Stark verarbeitete Lebensmittel werden solange von Maschinen zermalmt, bis sie nur noch aus leeren Kalorien bestehen und keinen Nährstoffgehalt mehr aufweisen. Wählt man unverarbeitete Zutaten, dann nimmt man beim Essen neben der Energie in Form von Kilokalorien auch wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe auf“, sagt Diätassistentin Birgit Blumenschein, die in Münster in der Ernährungstherapie tätig ist.

Vollwertig und regional soll es sein

Statt zur Nudelpfanne mit Fertigsoße greift der „Clean Eater“ lieber zu einer selbst gekochten Gemüsepfanne mit Vollkornreis oder Hirse. Statt dem Schokoriegel gibt es frisches Obst oder Rosinen. Bei der Ernährungsumstellung werden so immer wieder neue Lebensmittel entdeckt, die sich als Alternativen erweisen. Blumenschein rät deshalb dazu, sich nicht allzu stark von exotischen Trends wie Quinoa oder Chia blenden zu lassen, sondern auch mal zu schauen, welche Power Foods die Region zu bieten hat. Dazu gehören beispielweise Leinsamen, Hirse und Dinkel.