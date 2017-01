Unverarbeitete Lebensmittel sind im Schnitt deutlich kalorienärmer als Fertiggerichte und Süßigkeiten. Außerdem weisen sie einen hohen Wasseranteil auf und sind reich an Ballaststoffen, sodass sie schneller und länger für Sättigung sorgen. „Hält man Fastenpausen ein, also verzichtet zwischen den Mahlzeiten für 3 bis 4 Stunden auf Nahrung, dann kann man mit Clean Eating sicher hervorragend abnehmen“, bestätigt die Diätassistentin. Die Aussicht auf einen langfristigen Abnehmerfolg scheint auch die Motivation vieler zu sein, die sich dem Konzept anschließen.

Das ist mit einem hohen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden. Das Gemüse muss frisch und regional eingekauft, dann geschnitten und zubereitet werden. Auch das Kauen eines großen Salattellers kostet mehr Zeit, als das Herunterschlingen eines Fertiggerichts.“ Wer sich an das Konzept der „reinen“ Ernährung halten will, muss also einige Zeit für Planung und Zubereitung zur Seite legen. An diesem zusätzlichen Zeitaufwand scheitern viele.

Immerhin drückt die gesunde Ernährung nicht auf den Geldbeutel. Hingegen vieler Vorurteile, kann man mit dem Einkaufen von frischen Lebensmitteln sogar Geld sparen. Insbesondere dann, wenn man Obst und Gemüse der Saison kauft, da es dann meist günstiger angeboten wird.

Weiterhin wird Clean Eating von vielen als zu straff wahrgenommen. „Hin und wieder zu naschen schließt meiner Meinung nach keine gesunde Ernährung aus. Doch laut Clean Eating sind die kleinen Sünden zwischendurch nicht erlaubt. Es gibt das „saubere“ und das „unsaubere“ Essen und nur an einer Kategorie darf man sich bedienen“.