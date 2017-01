Auch über ihren Fleischkonsum denken viele Deutsche gründlicher nach als noch vor zwei Jahren. "Der Anteil der Veganer und Vegetarier ist mit ein bzw. zwei Prozent immer noch sehr klein“, sagt Peter Wendt, in der Marktforschung der TK für die Datenanalyse verantwortlich. Aber 13 Prozent ernähren sich überwiegend vegetarisch und verzichten weitgehend auf Fleisch- und Wurstwaren. „Auch der Anteil der Verbraucher, die bevorzugt bio kaufen, ist in den letzten drei Jahren von einem Drittel auf 40 Prozent gestiegen“, so Wendt. Es tut sich also was in Deutschlands Kühlschränken und Kochtöpfen. Trotzdem werden wir immer dicker.