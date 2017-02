Ein hustender Kollege auf der rechten Platzseite, eine Niestriade von links: Wir sind mitten in der Erkältungszeit – und Viren und Bakterien haben unsere Büros gekapert. Nur Eines greift in den Wintermonaten traditionell schneller um sich als die Krankheiten an sich – die Angst vor der laufenden Nase und dem kratzenden Hals. In TV-Werbungen überbieten sich allerlei Nahrungsergänzungsmittel mit dem Versprechen unser Immunsystem zu stärken. Doch was hilft wirklich, um gesund durch die Erkältungszeit zu kommen?