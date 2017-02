Ein Mars-Schokoriegel

... enthält wirklich sehr viel Zucker - umgerechnet 13 Stück Würfelzucker stecken in einem einzelnen Riegel. Die empfohlene Tagesmenge an Zucker für einen erwachsenen Menschen liegt laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) übrigens bei rund acht Würfeln, also etwa 25 Gramm. Wir legen zugrunde, dass ein Stück Würfelzucker drei Gramm wiegt.