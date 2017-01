Das liegt nicht zuletzt daran, dass Jurek vor allem eins macht: Er schreibt seine persönliche Geschichte. Es sind Erzählungen voller Zurückweisungen, Misserfolgen, aber auch Herausforderungen. Das Laufen (und später die vegane Ernährung) haben zu seiner persönlichen Entwicklung beigetragen und ihn aus Löchern rausgezogen, in die er in seiner Kindheit, und später nach dem Scheitern seiner Ehe fiel. Er hat damit genau das vor gemacht, dass viele Manager heute versuchen, wenn sie lange durchhalten oder wichtige Entscheidungen treffen müssen. Sportschuhe anziehen, eine Runde drehen, Kopf frei bekommen. Denn um zu Laufen, braucht es am Anfang nicht viel - und man kann überall und zu jederzeit trainieren. Alleine. Außerdem gelten Läufer als emotional stabiler und haben eine verbesserte kongnitive Leistungsfähigkeit - so zumindest Ergebnisse verschiedener Studien.

Eine weitere Stärke des Buches liegt darin, dass es nicht belehren will – auch hinsichtlich seiner Ernährung. Jurek hat sich bereits vegan ernährt, bevor das Trend wurde. Anfang des Jahrtausend war es ein größeres Problem, als es das heute ist, die Informationen und Zutaten zu bekommen, um eine vegane Ernährung umzusetzen.

Deshalb finden sich in „Eat & Run“ auch Rezepte, die eine ausgewogene Milch- und Ei-freie Ernährung unterstützen sollen, sich gleichzeitig aber auch schnell umsetzen lassen und für ein so intensives Training geeignet sind. Als Jurek damit begann, gab es kaum Erfahrungswerte, ob es möglich ist, mit einer rein pflanzlichen Ernährung körperliche Höchstleistungen zu bringen. Jurek hat gezeigt, dass es geht.