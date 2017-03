WirtschaftsWoche: Frau Cordes, jeder zweite Deutsche hat Rückenprobleme. Woran liegt das?

Tanja Cordes: Definitiv an zu wenig Bewegung. Wenn Sie dauerhaft im Büro in derselben Sitzhaltung verharren, werden die Muskeln nicht mehr richtig durchblutet. Durch diese sehr angespannte Position entstehen schnell Verspannungen und Schmerzen. Dabei liegt das Problem oft nicht in der Sitzposition selbst, es ist vielmehr ein Problem, wenn wir zu lange in einer Haltung verharren.