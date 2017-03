Doch diese Hektik scheint heute mehr Regel als Ausnahme zu sein. Genauso wie Müdigkeit, Stress, Überforderung, als Folgen von zu viel Arbeitslast vertraute Alltagsbegleiter sind, So ein Lebensstil macht auf Dauer nicht nur unzufrieden und unglücklich, er macht auch krank und führt über kurz oder lang zum Zusammenbruch.

Der Wecker klingelt viel zu früh, der tägliche Stau auf dem Weg zur Arbeit zerrt an den Nerven und im Büro warten bereits Überstunden und Zeitdruck. Wenn solche Tage die Ausnahme bleiben, sorgen die richtigen Botenstoffe dafür, Energiereserven freizusetzen.

„Endlich Wochenende!“, „Ich bin urlaubsreif“, „Ich kann nicht mehr!“: Diese Worte haben Sie dann auch schon gesagt – oder Sie gehören gar zu Ihren regelmäßigen Aussprüchen? Zeit- und Leistungsdruck erscheinen heute allgegenwärtig zu sein, ein Dauerproblem für viele Menschen und längst nicht mehr nur in der Arbeitswelt. Auch in der Freizeit reiht sich längst ein Termin, an den anderen. Und oft fühlen wir uns nach einem ausgefüllten Tag gar nicht erfüllt, sondern erschöpft und ausgebrannt.