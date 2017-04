Der Personaldienstleister Robert Half hat zusammen mit dem Statistiker Nic Marks und dem Beratungsunternehmen Happiness Works eine Studie zur globalen Job-Zufriedenheit veröffentlicht.

Dafür haben Marktforscher 23. Arbeitnehmer in acht Ländern befragt, was sie bei der Arbeit glücklich macht und wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitgeber sind. Das Ergebnis: Die zufriedensten Arbeitnehmer Europas leben in Deutschland.