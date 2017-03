Glück definieren Psychologen als subjektives Wohlbefinden, gekennzeichnet vom häufigen Auftreten positiver Gefühle und seltenem Auftreten negativer Emotionen. Wie wäre es deshalb, über alltägliche Faktoren der selbst bestimmbaren Glücksgestaltung nachzudenken?

Das Selbstverständliche wieder bestaunen

Sie haben einen Kollegen, der Ihnen immer einen Kaffee mitbringt, fragt, wie es Ihnen geht oder Sie in Ruhe lässt, wenn Sie das brauchen? Schätzen Sie das immer wieder und sagen Sie dies? Auch noch nach fünf oder sechs Jahren?

Die Ihnen verschriebenen Tabletten sind nicht vorrätig, aber die Apotheke bestellt sie sofort. Wann können Sie sie abholen - „heute Nachmittag“. Das ist doch Serviceluxus. Ist Ihnen das bewusst?

Wenn Sie angestellt sind, haben Sie Anspruch auf Urlaub und nicht nur das - er wird auch bezahlt, ebenso wie Feiertage. Das war vor 100 Jahren noch nicht selbstverständlich. Wie sehr genießen Sie diese Tatsache, falls Sie angestellt sind? Vor allem in Augenblicken, wenn Sie manches an Ihrer Arbeit stört.

Besser an den Faktor Mensch in uns denken

Wir Menschen vergessen oft, was den Menschen ausmacht. Wir haben unsere Wertesysteme in den letzten Jahren zu unseren Ungunsten verändert. Technisierung und Individualisierung bringen viele Vorteile. Doch sie tun uns nicht gut, wenn wir sie nicht in ein menschliches Lebenskonzept integrieren. Wir verausgaben uns für Dinge, die uns nicht langfristig glücklich machen, und stellen uns selbst an die letzte Stelle. Wir selbst sind jedoch die Quelle unserer Kraft, die wir brauchen, um das zu leisten, was wir wollen und sollen.