In ihrer Studie mit dem vielversprechenden Titel „Books are forever“ befragten die Forscher knapp 6000 Männer in neun europäischen Ländern nach ihrem durchschnittlichen Lebenseinkommen sowie nach der Anzahl der Bücher, die sie im elterlichen Haushalt im Alter von 10 Jahren vorfinden konnten.

Weniger wichtig finden die Erwachsene laut der YouGov-Umfrage Online-Videotheken. 38 Prozent könnten ohne das Streaming von Serien und Filmen (etwa via Netflix, Amazon, Maxdome, Watchever) leben, 40 Prozent ohne Musik-Streaming (zum Beispiel via Spotify oder Apple).

„Das Vorhandensein von Büchern steht für mehr als nur die Präsenz eines Lesemediums. Es steht dafür, dass Lesen in der Lebenswelt der Kinder verankert war und die Kinder schon frühzeitig verschiedene Kompetenzen entwickeln konnten“, sagt Simone Ehmig, Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen. Dabei ist schon die Gute-Nacht-Geschichte in der frühen Kindheit entscheidend.

Der Tag war stressig und zwischendurch ergeben sich sowieso nur kurz Pause? Vorlesen braucht Zeit und sollte nicht zwischen Tür und Angel stattfinden. Suchen Sie einen ruhigen Moment, etwa vor dem Schlafengehen und versuchen Sie so auch das Lesen zum Ritual zu machen - in vollkommener Ruhe.

Die Lust zu Lesen entsteht also Schritt für Schritt: Wer früh vorgelesen bekommt, entwickelt eine höhere Motivation, bald auch selbständig zum Buch zu greifen. Wer viel liest, kann die bessere Bildung erlangen und schließlich mehr Geld verdienen. So weit, so simpel. Doch auch wenn es heute so einfach scheint: Ein hürdenloser Zugang zu Büchern bedeutet nicht, dass das große Angebot auch über alle Gesellschaftsschichten hinweg gleichermaßen genutzt wird. Die neue PISA Studie bestätigt, dass die soziale Herkunft über Lesekompetenz und –motivation entscheidet.



15 Minuten pro Tag vorlesen

Simone Ehmig betont jedoch, dass Eltern unabhängig von Einkommen und Bildung, vorlesen sollten: „Selbst mit 15 Minuten Vorlesen pro Tag bekommen die Kinder eine Möglichkeit, aus Geschichten verschiedene Situationen und Lebensentwürfe kennenzulernen, mit denen sie im echten Leben noch nicht konfrontiert wurden. So können sie Interesse für Themen entwickeln und schon früh ihren Horizont erweitern“.