Kläre lieber, statt zu grübeln

Wir nehmen vieles als selbstverständlich hin, obwohl es das nicht ist: ein verständnisvoller Partner, der mit uns durch Höhen und Tiefen geht; die helfende Hand eines Nachbarn; die starke Schulter eines Freundes; Eltern, die einem immer aus der Klemme helfen; ein Dach über dem Kopf; das Lächeln eines Fremden; ein hilfsbereiter Einheimischer, der seine Couch zur Verfügung stellt, nachdem unser Auto liegen geblieben ist, mitten in der Pampa in einem fremden Land, dessen Sprache wir nicht sprechen. Es sind oft kleine und unscheinbare Dinge, für die wir dankbar sein sollten, auch um uns weniger über Dinge aufzuregen, die uns unglücklich machen. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf jene Dinge richtest, die es verdient haben, beachtet zu werden, kannst du erkennen, was dir Gutes im Leben widerfährt oder was du dir schon selbst erarbeitest hast. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Dankbarkeit Glücksgefühle in uns weckt.

Wir können dem Leben allgemein, anderen Menschen oder auch uns selbst dankbar sein. Dankbarkeit zwingt uns, uns auf die Außenwelt zu fokussieren, für einen Moment den Kopf zu heben und zu registrieren, was um uns herum alles passiert. Dankbarkeit hilft uns, unser Leben wertschätzen und genießen zu lernen.

Wenn du dich regelmäßig dazu anhältst, über Dinge, für die du dankbar bist, nachzudenken und auch Dankbarkeit zu spüren, dann wirst du mit der Zeit feststellen, dass dieses Gefühl und die Wertschätzung dafür, was in deinem Leben passiert, von ganz allein eintreten. Das wiederum wird dich mit einer Zufriedenheit erfüllen, die sich positiv auf dein Selbstwertgefühl und Wohlbefinden auswirkt. Außerdem hat Dankbarkeit weitere wunderbare Nebeneffekte: Sie mindert Stress, Negativität, Angst und depressive Denkmuster. Gedankenkarussell stoppen Allzu oft machen wir denselben Fehler: Wir interpretieren das Verhalten oder die Aussagen anderer zu negativ. Das bringt uns ins Grübeln. Doch sobald wir uns dabei ertappen, müssen wir sofort »Stopp!« sagen. Statt darüber nachzudenken, was derjenige womöglich gemeint haben könnte und in die wildesten Spekulationen zu verfallen, sollten wir einfach nachfragen. Denn allzu häufig liegen wir mit unserer Interpretation meilenweit daneben, weil wir dazu neigen, immer vom Schlechtesten auszugehen. Das Problem: Die Grübelei und das negative Kopfkino wirken sich negativ auf unser Wohlbefinden aus. Grübeln geht meistens nach hinten los. Stattdessen müssen wir nachfragen und die Angelegenheit klären. So kommen wir der Wahrheit näher und finden heraus, was uns unser Gegenüber eigentlich vermitteln wollte. Vorher kann es keine Gewissheit geben.

So stellen Sie fest, ob die Arbeitsqualität stimmt Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten Können die Beschäftigten Einfluss auf die Arbeitsmenge nehmen? Ist es ihnen möglich, die Gestaltung ihrer Arbeitszeit zu beeinflussen? Können sie ihre Arbeit selbstständig planen? Quelle: Gute-Arbeit-Index 2015

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten Bietet der Betrieb berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten? Können die Beschäftigten eigene Ideen in ihre Arbeit einbringen? Ihr Wissen und Können weiterentwickeln? Haben Sie Aufstiegschancen?

Führungsqualität und Betriebskultur Gibt es Wertschätzung durch Vorgesetzte? Hilfe von Kolleginnen? Ein offenes Meinungsklima? Wird rechtzeitig informiert? Planen die Vorgesetzten gut? Wird Kollegialität gefördert?

Sinn der Arbeit Haben die Beschäftigten den Eindruck, dass sie mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten? Einen wichtigen Beitrag für den Betrieb? Identifizieren sie sich mit ihrer Arbeit?

Arbeitszeitlage Wird am Wochenende gearbeitet? In den Abendstunden? In der Nacht? Wird von den Beschäftigten erwartet, ständig für die Arbeit erreichbar zu sein? Leisten sie auch unbezahlte Arbeit für den Betrieb?

Soziale und emotionale Anforderungen Sind die Beschäftigten respektloser Behandlung ausgesetzt? Müssen sie ihre Gefühle bei der Arbeit verbergen? Kommt es zu Konflikten oder Streitigkeiten mit Kund/innen, Patient/innen, Klient/innen?

Körperliche Anforderungen Muss in ungünstigen Körperhaltungen gearbeitet werden? Bei Kälte, Nässe, Zugluft? Müssen die Beschäftigten körperlich schwer arbeiten? Sind sie bei der Arbeit Lärm ausgesetzt? Widersprüchliche Anforderungen und Arbeitsintensität? Gibt es Arbeitshetze? Unterbrechungen des Arbeitsflusses? Schwer zu vereinbarende Anforderungen? Werden alle arbeitswichtigen Informationen geliefert? Müssen Abstriche bei der Qualität der Arbeitsausführung gemacht werden?

Einkommen und Rente Wird die Arbeit leistungsgerecht bezahlt? Hat das Einkommen ein Niveau, dass sich davon leben lässt? Wird die Rente, die sich aus der Erwerbstätigkeit ergibt, später zum Leben reichen?

Betriebliche Sozialleistung Gibt es ausreichend Angebote zur Altersvorsorge im Betrieb? Werden Maßnahmen zur Gesundheitsförderung offeriert? Werden Sozialleistungen geboten, z.B. Kinderbetreuung, Fahrtkosten- oder Essenszuschüsse? Beschäftigungssicherheit / Berufliche Zukunftssicherung? Sind die Beschäftigten in Sorge, dass ihr Arbeitsplatz durch technische Veränderungen oder Umstrukturierungen überflüssig wird? Machen sie sich Sorgen um ihre berufliche Zukunft? Um den Arbeitsplatz?

Menschen, die eine gute Beziehung mit sich selbst haben, stoppen das Gedankenkarussell, bevor es losfährt, und steigern sich nicht unnötig in Situationen hinein. Sie sind sich auch bewusst, in welchen Situationen sie ins Grübeln abrutschen. Sie verschwenden ihre Zeit nicht damit, in ihr tiefstes Inneres abzutauchen und nach Antworten und Problemlösungen zu suchen, die sie dort ohnehin nicht finden können.

