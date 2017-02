Ihr Hausarzt hatte schließlich die Aufnahme in eine psychiatrische Tagesklinik veranlasst, in der sich ihr Zustand schnell deutlich verbessert hatte, doch die wiederhergestellte Motivation und Tagesstruktur hatten noch nicht einmal einen Monat gehalten.

...Verlust an Interessen, keinerlei Freude mehr an Tätigkeiten, die einem früher mal Spaß und Befriedigung gebracht haben, ...

Eine Rückkehr an den Arbeitsplatz hielt sie aber für unmöglich, zudem stand sie ohnehin kurz vor der Rente. Nun stellte sich die Frage, wie wir für die Patientin die Wahrscheinlichkeit erhöhen konnten, dass sie dauerhaft gesund blieb – eine langfristige Veränderung im Alltag musste her. Doch warum fällt es Menschen eigentlich so schwer, Veränderungen langfristig aufrechtzuerhalten? Psychologen machen sich seit jeher Gedanken über diese Frage: Die meisten bieten Tipps, wie Sie Veränderungen scheinbar spielend in ihr Leben integrieren – die Wahrheit ist leider, dass es in den meisten Fällen trotz kleiner Tricks immer noch viel Disziplin bedarf.