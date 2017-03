Auch erfolgreiche Menschen haben klein angefangen. Was ihnen auf diesem Weg geholfen hat, wer als Vorbild taugt und was der beste Rat ihres Lebens war, beantworten sie uns. Diese Woche: Fußball-Profi Sven Bender.

….vielleicht, aber auf der anderen Seite ist ein solcher Moment eine sehr große Prüfung. Wenn man nicht mehr laufen kann und zu gehen beginnt – ich lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz zwei mit großen Ambitionen, den vor mir liegenden Sebastian Kienle, der das Rennen später ja gewann, doch noch einzuholen – dann wird man mit der Tatsache konfrontiert, dass nach sieben Stunden Renndauer alles, was man sich so extrem hart erarbeitet ha, mit einem Mal verloren ist. Ich habe ja mehr als drei Stunden Zeit für die zweite Hälfte des Marathons gebraucht – das ist sehr viel, oder besser: zu viel Zeit um nachzudenken.

Haben Sie in dieser Zeit ihren festen Willen nicht aufzugeben, in Frage gestellt?

Oh, ja! Zwischendurch kamen schon erhebliche Zweifel. Mir wurde schon bewusst, dass ich mindestens noch Stunden unterwegs sein werde. Die Enttäuschung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Zeit, darüber nachzudenken und in sich zu kehren, das ist eine harte Prüfung. Die Träume und Wünsche, die an diesem Tag dahingeflossen sind – das geht einem alles durch den Kopf. Mit dieser Enttäuschung umzugehen bei so viel verbleibender Zeit – das war zwar sehr demotivierend für den Kopf, aber am Ende hat der Entschluss, das Ziel zu erreichen, nicht gewackelt. Als ich dann die Ziellinie überquert habe, war ich dann neben der Enttäuschung über das Rennen an sich zugleich auch froh, dass ich es geschafft habe.

Warum?