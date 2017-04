Michael Römer (Name geändert) ist ein begnadeter Ingenieur und seine ruhige Art kommt bei Kunden gut an. Kein Wunder, dass er über die Jahre vom Projekt- zum Bereichsleiter bei einem Autobauer aufsteigt, wo er Führungs- und Budgetverantwortung für 80 Kollegen hat. Aufkommende Probleme und Zielkonflikte sowie deutlich längere Arbeitszeiten tut der 42-Jährige damit ab, dass dies in einer Einarbeitungsphase normal sei. Doch besser wird es nicht. Nach 18 Monaten findet er nur noch mit Schlafmitteln nachts Ruhe. Schließlich zerbrach seine Partnerschaft, weil er kaum noch Zeit für seine Lebensgefährtin fand.

Oskar Medenbach (Name geändert), Ingenieur bei einem Triebwerkshersteller, übernachtete sogar manchmal im Büro. Er kam erst zur Besinnung, als seine 30 Mitarbeiter sein Verhalten kopierten, Familie und Hobbies vernachlässigten und kaum noch schliefen. Das Team ging weit über die persönlichen Grenzen hinaus, um die immer ambitionierteren Vorgaben der Geschäftsleitung zu erfüllen.