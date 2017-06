Seit Jahren erforscht auch Niko Kohls, Professor für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg, die Thematik. "Achtsames Handeln fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch Teamgeist, Kreativität und Produktivität", unterstrich er Anfang des Jahres gegenüber WirtschaftsWoche Online. Er hat 25 Unternehmen, Schulen und Hochschule untersucht, die Achtsamkeitsprogramme anbieten. Das Ergebnis: Bereits nach kurzer Zeit ließen sich psychologische und neurobiologische Veränderungen beobachten. Die Mitarbeiter fühlten sich nicht nur ausgeruhter, sie waren offenbar auch konzentrierter bei der Sache: So sank etwa der Zeitaufwand für Meetings um bis zu 30 Prozent. Durch das achtsame Handeln hatten die Teilnehmer gelernt, zu hinterfragen, ob ihr Einwand wirklich hilfreich und nötig ist – die Selbstreflexion und die Wahrnehmung der eigenen Emotionen hatte sich verbessert.

„ Es stellt sich nun nicht mehr die Frage, ob Achtsamkeitsmethoden wirken, sondern wir können noch differenzierter eruieren, wie Achtsamkeit im Kontext von Führung und Arbeitsalltag wirkt“, sagt Tamdjidi. „Dazu versuchen wir den Teilnehmer ganz klar, wieder die Freude an ihrer Arbeit zurückzugeben, zum Beispiel, indem sie ein Tagebuch schreiben, was gut gelaufen ist.“ Wir sehen schlicht das Positive nicht mehr, gibt er zu Bedenken. Dagegen kann man aber mit Achtsamkeit etwas tun. Außerdem verstehen die Teilnehmer durch das Programm, das sie ihre Kollegen – und eine gute Beziehung zu ihnen - brauchen. „Denn heute löst keiner Probleme mehr alleine.“ Meditation und Achtsamkeit hält Meditationsforscher Esch für einen guten Grundstein, aber nicht für ein Allheilmittel. Denn: Menschen, die diese Techniken anwenden, fangen auch an, über die Sinnhaftigkeit ihres Handelns und Seins nachzudenken. In der Folge könnten Missstände noch deutlicher zu Tage treten. Die Folge: Die Fluktuation der Mitarbeiter nimmt zu.