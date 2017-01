So viel Muse haben weltweit nur 18 Prozent der Befragten. In Deutschland lassen sich 28 Prozent viel Zeit zum Essen. In Frankreich sind es sogar 32 Prozent.

30 Prozent der Arbeitnehmer wählten diese Antwort. In Großbritannien ist diese Haltung mit 45 Prozent am verbreitetsten.

Auch K. Anders Ericsson, Professor für Psychologie an der Universität Florida State, ist Vertreter des BRAC-Prinzips. Für eine Studie zum Thema Höchstleistung schaute er sich die Pausen-Einsätze von Persönlichkeiten an, die auf höchstem Leistungsniveau arbeiten, wie etwa Sportler. Ericsson fand heraus, dass diese sogenannten „Elite Performer” sich ebenfalls einem Pausenmuster verschreiben, das den 90-Minuten-Pausen-Zyklus berücksichtigt. Olympische Athleten oder Schachspieler vermeiden mit diesen Ruheeinsätzen Erschöpfungsphasen und können so nicht nur Höchstleistungen erzielen, sie bleiben auch über einen längeren Zeitraum in Topform.





Längere Pausen alle vier Stunden

Besonders wichtig ist der Einsatz von Pausen, wenn Projekte über mehrere Wochen Konzentration erfordern, zum Beispiel das Verfassen eines Buches. Noch wichtiger als die Pausen, die dem BRAC folgen, sind laut Professor Fietze allerdings die längeren Ruhephasen, die im 4-Stunden-Takt durchgeführt werden sollten. Wer also um 6 Uhr morgens wach wird, sollte zwischen 9 und 10 Uhr, 12 und 14 Uhr und 16 und 18 Uhr ausgedehnte Pausen integrieren.