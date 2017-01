Fremdbestimmung liegt normalerweise dann vor, wenn wir uns von jemandem sagen lassen müssen, „was zu tun ist“, weil dieser Jemand in irgendeiner Weise Macht über uns besitzt.

Eine solche Situation existiert in so gut wie jedem hierarchischen System, in dem eine Person (oder Gruppe) eine Stufe höher steht als die untergebene Person, also beispielsweise:

der Chef über dem Angestellten,

der Wähler über dem Politiker

Wir behaupten, dass jeder auf die eine oder andere Weise fremdbestimmt ist.