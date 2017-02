Joshua Bell, einer der größten Geiger unserer Zeit, spielt auf einer vier Millionen Euro teuren Stradivari in Washington in einer U-Bahn-Station die Chaconne aus Bachs Partita Nr. 2. Und es passiert: Nichts.

Niemand applaudiert dem preisgekrönten Musiker, nur sieben von insgesamt fast 1100 Passanten bleiben überhaupt kurz stehen, um Bell zuzuhören. Nach einer Stunde hat er rund 30 Dollar in seinem Geigenkasten. Tickets für seine Auftritte gibt es meistens ab 100 Dollar aufwärts. "Sie können der Beste aller Zeiten sein, auf welchem Gebiet auch immer - und kein Mensch merkt es", fasst der Autor das Experiment zusammen. Darum geht es in seinem Buch: die (berufliche) Umwelt vom eigenen Können zu überzeugen.

Kompetenz ist das Erfolgskriterium

Denn obwohl Menschen Kompetenz nicht einschätzen oder bewerten können, halten wir sie für die zentrale Eigenschaft im Berufsleben. Wer beruflich vorankommen will, sollte deshalb andere von sich überzeugen können – Überzeugungskraft wiegt schwerer als tatsächliche Fähigkeiten, so Nashers Fazit. Dass er Recht hat, belegen hunderte Studien aus der Psychologie, der Verhaltensforschung und den Wirtschaftswissenschaften, die er zitiert und mit anschaulichen Beispielen belegt. Aus all diesen Studien spinnt Nasher einen praktischen Leitfaden für all die, die aufsteigen wollen.