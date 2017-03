Es ist wichtig, wie der Anlass einer Konfliktmoderation kommuniziert wird – insbesondere wenn die Mitwirkung der Parteien am Konfliktmoderationsprozess nicht freiwillig ist. Die Konfliktparteien sollten in einer Weise informiert werden, die diese zur Teilnahme motiviert. Stellen Sie keine Problembeschreibungen in den Vordergrund, sondern positive Ziele des Konfliktmoderationsprozesses, für deren Erreichen sich „Anstrengungen“ lohnen.