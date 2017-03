Bei dem Wort Vorbild habe ich immer das Gefühl, jemanden auf ein Podest zu setzen, und das passt so gar nicht in mein Menschenbild, denn wir haben ja alle große Stärken und natürlich auch Schwächen. Ich denke vielmehr an eine Vielzahl von Menschen, die mich beeindruckt haben, wie mein Großvater, meine Eltern, mein erster Manager, der erste General Manager, mit dem arbeiten konnte - aber genauso fallen mir viele Kollegen und Freunde ein, die in bestimmten Momenten über sich hinaus gewachsen sind.

Was war der beste Ratschlag, den Sie jemals bekommen haben?

Da fallen mir zwei ein. "Tue Recht und scheue niemand", denn Gradlinigkeit und klare Kommunikation sind für mich absolut wichtig. Und dann das Zitat von Norman Schwarzkopf: "Leadership ist a potent combination of strategy and character - if you need to be without one be without a strategy." Charakter geht über alles, wenn es um die Führung von Mitarbeitern und Unternehmen geht - was ja als Personaler die wesentliche Aufgabe ist.