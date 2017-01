Spielekonsolen gehören zu den großen Wachstumstreibern in der Spielebranche, doch der PC hat einer aktuellen Studie zufolge noch immer die Nase vorn. Über die Hälfte (55 Prozent) der Gamer in Deutschland nutzen den Personal Computer regelmäßig zum Spielen, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov.

Verspielte Menschen leben ihre Neigungen in vielfältigen Situationen aus. Auch auf den Job-Alltag lässt sich dieses Persönlichkeitsmerkmal übertragen. Verspielte Menschen können laut der Studie alle möglichen Situationen ihres Lebens so umdeuten, dass sie sie als unterhaltsam erleben. Das kann den erlebten Stress deutlich reduzieren, so die Forscher. Im deutschen Sprachraum sei Verspieltheit zu negativ besetzt: Verspielte Menschen gelten mitunter als unzuverlässig oder würden nicht ernst genommen - zu Unrecht. Denn gerade bei komplexen Problemstellungen fiele es verspielten Menschen leichter, die Perspektive zu wechseln und so zu neuen, ungewöhnlichen Lösungen zu kommen.