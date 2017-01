"Schönheit ist ein gar willkommener Gast", schrieb einst Johann Wolfgang von Goethe vor rund 200 Jahren. Was damals schon galt, ist heute noch immer brandaktuell – und mittlerweile wissenschaftlich bestätigt. Zum einen – wer ist nicht gerne attraktiv? Zum anderen kommen Forscher in den unterschiedlichsten Studien immer wieder zu dem Ergebnis, dass Attraktivität sich bezahlt macht. Sozial und häufig auch finanziell.

Die soziale Wahrnehmung von Attraktivität ist sehr gut erforscht. 1972 erschien ein Artikel im „Journal of Personality and Social Psychology“, mit dem die Autorinnen Karen Dion und Ellen Berscheid von der University of Minnesota einen entscheidenden Satz prägten, der in der Wissenschaft bis heute gültig ist: „Was schön ist, ist auch gut“ (im Original: „What is beautiful is good“). Seit dieser Zeit widmeten sich Wissenschaftler weltweit ausführlich dem Thema Attraktivität und ihrem Einfluss auf soziales Verhalten.