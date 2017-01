Oft lässt sich an der Freizeitgestaltung ablesen zu welcher Kategorie ein Bewerber zählt. Denn wer sich auch außerhalb des Berufes – etwa als Trainer in einem Sportverein oder in der Suppenküche - engagiert, gilt nicht nur als belastbar, sondern auch über viel Energie verfügt. „Viele Menschen können ihren Ehrgeiz nicht im Beruf einsetzen, weil es da nicht gefördert wird“, sagt Svenja Hofert, Karrierecoach aus Hamburg. Sie würden ihn dann auf die Familie oder Freizeit übertragen, oder sich über kurz oder lang nach einem anderen Job umschauen, der besser zu ihrer Persönlichkeit passt.

Denn er schadet anderen: Karrieregeile Menschen gehen sprichwörtlich über Leichen – und wollen ihre Ziele ohne Rücksicht auf Verluste erreichen. Karrieregeilheit schadet allerdings nicht nur dem Umfeld, sondern auch der betroffenen Person selbst. Menschen, die ohne Kompromisse und ohne Rücksicht auf Verluste am eigenen Fortschritt arbeiten, sind über kurz oder lang überarbeitet und erkranken nicht selten an einer Depression oder einem Burnout. „Die Unternehmenskultur entscheidet, ob Menschen ihren Ehrgeiz ausleben können oder nicht – und wann etwas als zu ehrgeizig angesehen wird“, sagt Hofert. In amerikanischen Unternehmenskulturen sei Leistung und Wettbewerb - und damit Ehrgeiz – oft sehr viel positiver interpretiert als in deutschen. „Ihr Ehrgeiz wird anhängig vom Umfeld beurteilt werden.“