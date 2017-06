Was ist der Unterschied zwischen Menschen, die mehrere Bewerbungen pro Monat absenden und ebenso viele Absagen kassieren – und solchen, die scheinbar ohne Anstrengungen von verschiedenen Arbeitgebern umgarnt werden und laufend interessante Jobs angeboten bekommen? Letztere verfügen am Arbeitsmarkt über eine ausgeprägte „Unique Selling Proposition“, kurz USP – und erstere nicht.

Prof. Dr. Yasmin Weiß (38) ist Professorin für Personal und Organisation an der Technischen Hochschule Nürnberg, Aufsichtsrätin in der Wirtschaft und Mitglied des Innovationsteuerkreises der Bundesregierung, der neue Entwicklungen und Trends im Innovationssystem beobachtet und die Bundesregierung berät.

Doch gerade vor dem Hintergrund der massiven Veränderungen am Arbeitsmarkt wird es für die eigene Karriere umso wichtiger, sich gezielt mit der Frage auseinanderzusetzen, was gegenwärtig und zukünftig die Basis für eine nachhaltig erfolgreiche Karriere-USP sein kann.

Die „Marktgesetze“ einer Karriere-USP

Was also ist das „Geheimnis“ von Menschen, die über eine klare Karriere-USP verfügen? Was führt zu jenen Alleinstellungsmerkmalen, die das Interesse diverser Arbeitgeber wecken und sie dazu motivieren, auf individuelle Forderungen und Wünsche einzugehen und sogar die ein oder andere individuelle Macke zu akzeptieren?

Die gute Nachricht lautet: Grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit, an seiner eigenen Karriere-USP zu arbeiten und im weiteren Karriereverlauf Schritt für Schritt auszubauen. Sie kann auf vielen Wegen erworben werden und in diversen Formen auftreten. Sie ist weder an Alter noch an Geschlecht oder an einen bestimmten Ausbildungshintergrund gekoppelt.