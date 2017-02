Außerdem können wir unser Gehirn besser fit halten, indem wir ihm kniffelige Aufgaben zum Lösen geben. Das haben Wissenschaftler vom Zentrum für Langlebigkeitsforschung sowie der Schule für Verhaltens- und Hirnforschung der University of Texas in Dallas gemeinsam mit Psychologen des Canisius College erforscht. Auch ihre Studie erschien in der US-Nationalbibliothek für Medizin.

Digitale Fotobearbeitung kontra Zierdecken knüpfen

Die Forscher ließen Probanden im Alter von 60 bis 90 Jahre insgesamt drei Monate lang mit Digitalkameras fotografieren und diese Fotos digital am Computer nachbearbeiten. 15 Stunden pro Woche arbeiteten die Senioren mit professionellen Fotografen zusammen, lernten mit Kamera und Software umgehen.