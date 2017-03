Hier sind einige Hinweise, damit der Schwung der Spaß an der Bewegung länger als bis Pfingsten reicht - und die Warnung vor Trugschlüssen.

Laufen hilft beim Abnehmen

Es gibt kaum einen fatalere Annahme als das Laufen beim schnellen Abnehmen hilft. Wer sich in eng anliegende Funktionswäsche zwängt, damit diese irgendwann eine Nummer kleiner ausfallen darf, befindet sich auf dem besten Wege in eine Sackgasse der Motivation. Die Zahl der Kalorien, die bei moderaten Belastungen innerhalb einer Stunde verbraucht wird, ist bei weitem nicht so hoch, wie man sich das vielleicht erhofft. Die häufig zu lesenden Geschichten von Menschen, die dank Sport ihr Gewicht deutlich reduziert haben, erwähnen leider oft nicht deutlich genug, dass meist die Ernährung umgestellt wurde.