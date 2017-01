• Ein leerer Magen denkt nicht gerne. Frühstücken Sie also zumindest eine Kleinigkeit.

Prüfungsangst kennen die meisten Betroffenen schon aus der Schule oder der Uni. Wer sich dort noch irgendwie durchgemogelt hat, bekommt oft im ersten Vorstellungsgespräch die Quittung. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Formen der Angst, die sich ganz verschieden äußern. Sie können außerdem eine unterschiedlich starke oder schwache Ausprägung haben. In besonders schweren Fällen kann manchmal nur noch ein Profi helfen. Weniger ausgeprägte Ängste bekommt man aber mit etwas Übung und den richtigen Hilfsmitteln auch selbst in den Griff. Egal ob ein Kunden- oder Vorstellungsgespräch oder eine klassische Prüfung in der Uni oder bei einer Weiterbildung: Prüfungssituationen sind für fast niemanden angenehm. Leider sind sie unausweichlich. Damit sie unfallfrei über die Bühne gehen, müssen bestimmte Grundvoraussetzungen stimmen:

• Sich am Tag des Gesprächs vorzubereiten macht unnötig nervös. Finger weg von den Unterlagen! • Bachblüten, Baldrian, Schüßlersalze: Es gibt pflanzliche Mittel, die helfen, sich zu entspannen.

• Vermeiden Sie alles, was für zusätzlichen Stress sorgt: ein unpassendes Outfit, Streit mit dem Partner, drückende Schuhe, der Knoblauch im Essen vom Vortag . . .etc.

Sie können das Gelesene so nicht nur besser verarbeiten, sondern sorgen auch dafür, sich nicht in der Vorbereitung zu verlieren. Das sorgt für den nötigen Abstand und Sie werden weniger schnell ein Gefühl von Panik erleben. Außerdem sollten Sie darauf achten, vor dem Termin genug zu schlafen. Auch hier können Apps und Sleep Tracker helfen, Ihren Schlaf zu analysieren, damit Sie ihrem Gesprächspartner ausgeschlafen und leistungsfähig gegenübertreten können.

Die Stresssituation trainieren

Je besser Sie die Situation kennen, desto weniger angsteinflößend wird sie sein. Eventuell haben Sie die Möglichkeit, einen Einstellungstest online zu üben. Das Bewerbungsgespräch lässt sich prima mit einem Freund oder dem Partner üben. Je öfter Sie sich in einer solchen Stresssituation wiederfinden, desto souveräner werden Sie. Proben Sie auch Ihre Antworten auf die gängigsten Fragen im Bewerbungsgespräch. Übung macht den Meister.

Einige Tricks und Kniffe für das Biofeedback sollten Sie unbedingt beherzigen. Achten Sie darauf, dass Ihre Gedanken nicht ausschließlich um das Gespräch oder den Einstellungstest kreisen. Am Abend vorher und auch am Stichtag können gute Musik oder Meditation für die nötige Ablenkung sorgen. Kurz vor der dem Vorstellungsgespräch kann es helfen, wenn Sie alle Sorgen und Ängste, die Sie mit der Situation verbinden, aufschreiben. Den Zettel werfen Sie anschließend weg. Das Stresslevel wird so gesenkt und Sie sind konzentrierter und leistungsfähiger.

Entspannen kann man lernen

Der Stress, den die Prüfungsangst in Ihnen auslöst, kostet Ihren Körper sehr viel Energie. Entspannungsübungen können helfen. Autogenes Training und Atemübungen können das Stresslevel deutlich senken und helfen Ihnen dabei, sich besser zu konzentrieren. Die eigene Aufmerksamkeit weg von sich selbst auf die Umgebung zu verlagern, kann Wunder wirken. Ob Sie sich eingehend mit der Frisur der Sekretärin befassen, die Deckenpaneele zählen oder Sie sich ganz bewusst an einen karibischen Sandstrand träumen: Sie durchbrechen so den Angstkreislauf und kommen leichter zur Ruhe. Ein Geheimtipp: Bewusst mit den Zehen wackeln! Das sorgt ebenfalls für ein wenig Entspannung.