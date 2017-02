WirtschaftsWoche Coach: Wer sind Ihre Vorbilder?

Reinhold Messner: Ich habe keine Vorbilder. Es gibt natürlich Menschen, die mir als Anregung gedient haben, historische Personen wie auch ältere Menschen aus meinem Umfeld. Aber ich habe nie jemanden nachmachen wollen. Genauso verwehre ich mich dagegen, als Vorbild zu gelten. Ich will kein Vorbild sein. Wer andere nachmacht, wird niemals seinen eigenen Weg finden.

Was ist der beste Ratschlag, den Sie jemals bekommen haben?

Die meisten Ratschläge, die man mir in meinem Leben gegeben hat, habe ich ignoriert. Ich habe bis jetzt sechs Leben geführt und beginne die siebte Lebensphase. In all diesen Phasen habe ich meine Ideen umgesetzt. Während ich das tue, bin ich glücklich. Das bezeichne ich als ein „gelingendes Leben“. Im Hier und Jetzt zu sein und Ideen umzusetzen, ist die Kunst, ein ausgefülltes Leben zu leben.