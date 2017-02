McDonalds stand einst für den Fastfood-Klassiker Burger. Doch anstatt diese Burger kontinuierlich zu verbessern, experimentierte die Fast-Food-Kette mit Kaffee, Kuchen, Salat und Frühstück. Wirkt gesund, wirkt modern. Doch für richtig gute Burger gehen die Deutschen heute zu Burger-Bratern wie „Hans im Glück“, die klug die Marktlücke des gehobenen Fleisch-Bratlings für sich besetzt gaben. McDonalds hingegen musste sogar den Bio-Burger – der woanders gern gegessen wird – wieder vom Markt nehmen , weil man ihn im profillosen Einerlei schlicht nicht mehr erwartet hat. Oder denken Sie an den Besuch eines Pop- oder Rockkonzertes: Es ist zwar abwechslungsreich und künstlerisch ambitioniert, dass Ihr Lieblingsstar seine neuen Kompositionen präsentiert. Doch am Ende wollen doch auch Sie seine größten Hits hören, oder? Denn Marken funktionieren nach dem Best-Of-Prinzip.

Wer sich aus strategischem Kalkül ein Image verpassen will, das nicht zu ihm passt, scheitert meist. Denn er ist auf fachfremdem Terrain in der Regel weder gut informiert noch besonders stark in seiner Argumentation. Ihr Publikum spürt das, ist enttäuscht und entzieht Ihnen als Experte sein Vertrauen. Verständlich, weil wir doch alle auf der Suche nach verlässlichen Informationen sind, die uns jemand klug, transparent und verständlich einordnet. In manchen Fällen sogar erstmalig richtig erklärt.

Ein Top-Experte ist verlässlich und darüber hinaus in der Lage, uns komplexe Themen anschaulich und verständlich zu vermitteln. Nicht für Insider, sondern für die breite Masse. Solch ein Top-Profi ist zum Beispiel der ARD-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Ihm gelingt es, sogar Atomphysik verständlich zu machen und sein Publikum generell für Themen zu begeistern, die vorher weit weg waren. Durch seine lockere Art und seine didaktischen Fähigkeiten schafft er es mühelos, dass man ihm mit Erkenntnisgewinn zuhört.

Abstraktionsvermögen betont Ihr Fachwissen

Frage an Sie: Wie gut sind Sie in der Lage, eine komplexe Sachlage in Ihrem Themengebiet herunter zu brechen und sie somit für den Laien verständlich zu machen? Na? Bekommen Sie schon bei dem Gedanken daran Angst, dass Sie damit Ihren Expertenstatus beschädigen?

Wenn Sie das glauben, müssen Sie umdenken. Denn warum sollte Ihnen ein so hohes Abstraktionsvermögen schaden? Sie beweisen damit vielmehr, dass Sie in der Lage sind, eine hoch komplizierte Transferleistung zu meistern: Sie sind in der Lage, von der Fachsprache in die Alltagssprache zu übersetzen. Eine Leistungsschau Ihrer Fähigkeiten – und eine gute Dienstleistung für Ihr Thema. Denn Experten und Themen setzen sich nur durch, wenn sie von der breiten Masse verstanden werden.