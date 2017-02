Gesundheit

Die meisten Menschen in ihren 20ern scheren sich nicht viel um ihre Gesundheit - zu diesem Ergebnis kommen zumindest einige Studien. Dabei treffen wir gerade in diesem Alter Entscheidungen, die große Einflüsse auf unser Leben im Alter haben. So zeigt etwa eine Studie der "Northwestern University", dass ein "normaler" Body Mass Index, der Alkohol- und Tabakkonsum sowie Sport und eine gesunde Ernährung die Grundlage sind, um im Alter weniger häufig an Herzkrankheiten zu sterben.