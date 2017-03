Vergangene Woche war es in Wien wieder so weit: Beim 61. Wiener Opernball präsentierten sich Schöne, Reiche, Polit- und sonstige Promis in Frack und edlen Kleidern. 144 Tanzpaare, die Damen in weißen Kleidern und mit Tiara, die Herren im Frack mit weißer Fliege – eröffnen streng nach Protokoll den Ball. Das pompöse Spektakel wirkt in der heutigen Zeit vielleicht etwas befremdlich, altmodisch. Das liegt nicht nur an der sehr förmlichen Kleiderordnung, sondern auch am klassischen Walzertanz.

Dabei ist Tanzen für das menschliche Gehirn das beste Training. Zahlreiche Hirnforscher haben bewiesen: